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Еще два землетрясения произошли близ Алматы

Земтретрясение Фото: pixabay
Утром 22 ноября два землетрясения произошли рядом с Алматы с небольшим интервалом, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано еще два землетрясения с интервалом в 17 минут.

Первое землетрясение зарегистрировано в 09:40, 22 ноября. Эпицентр располагался в 264 км на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения – 11,4. Магнитуда MVP составила 5,2. Глубина подземных толчков – 15 км.

Вторые подземные толчки зарегистрированы в 09:57, 22 ноября. Эпицентр землетрясения находился в 265 км на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения – 7,9. Магнитуда MPV – 3,7. Глубина землетрясения – 20 км.

Сведений об ощутимости по обоим землетрясениям не было.

Утром 22 ноября, в 03:26 и 04:34 было зарегистрировано два подземных толчка. Они также располагались недалеко от Алматы.

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