25 млрд тенге собрали в Казахстане с платных дорог

Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин на брифинге в СЦК рассказал, сколько денег собрали в Казахстане с платных дорог по состоянию на 1 ноября 2022 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой доход принесли платные участки дорог с 2013 года – с момента внедрения платности.

"На 1 ноября общий сбор платных дорог насчитывает порядка 25 млрд тенге. Эти средства в первую очередь направлены на содержание данных участков дорог и содержание систем взимания платы". Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин

По его словам, в настоящее время по республике функционируют 11 платных участков автодорог протяженностью 2,2 тыс. км. В их числе трассы "Астана – Щучинск", "Астана – Темиртау", "Алматы – Капшагай", "Алматы – Хоргос", "Астана – Павлодар", "Капшагай – Талдыкорган", "Тараз – Кайнар", "Шымкент – Кызылорда", "Шымкент – Тараз", "Шымкент – Ташкент" и "Щучинск – Кокшетау".

Толеген Абдуллин отметил, что на всех платных участках действуют тарифы 2013 года.

Кроме того, до конца 2022 года будет внедрена абонентская плата для всех видов транспортных средств согласно следующим тарифам:

легковые автомобили – 1000 тенге в год;

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонн – 2 МРП в месяц, 20 МРП в год;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонн – 4 МРП в месяц, 40 МРП в год;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили до 10 тонн – 6 МРП в месяц, 60 МРП в год;

грузовые авто до 15 тонн – 8 МРП в месяц, 80 МРП в год;

грузовые авто свыше 15 тонн – 10 МРП в месяц, 100 МРП в год.

Новость по теме Какие участки дорог планируют сделать платными в Казахстане

17 октября 2022 года министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, что в стране увеличат число платных дорог. В целом, по его словам, до 2025 года, по мере завершения реконструкции участков дорог, будет поэтапное внедрение платности на 11 тыс. км.

