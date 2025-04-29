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Экономика и бизнес

На что пойдут 100 млрд тенге, заработанные с платных дорог в Казахстане

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:31 Фото: Zakon.kz
Председатель правления "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев 29 апреля 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что в текущем году планируется собрать 100 млрд тенге с платных дорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в 2024 году 48 млрд тенге было собрано на всех платных участках.

"На сегодняшний день – план собрать около 100 млрд тенге. Если говорить по расходной части, то порядка 60 млрд тенге у нас ушло на содержание автомобильных дорог. Это очистка, текущий ремонт, замена знаков и т. д. Порядка 30% уходит на капитализацию. То есть это закуп техники. В прошлом году было приобретено порядка 470 единиц техники. На этот год планируем приобрести еще порядка 700 единиц техники. Все эти затраты на сегодняшний день покрываются за счет платности. Других источников на закуп и капитализацию не выделяется", – дополнил Дархан Иманашев.

Он также отметил, что в связи с вводом дополнительных участков плотности увеличится и расходная часть.

"Увеличивается пропорционально: чем больше участков, тем больше расходов. Пропорции сохранятся на том же уровне, по крайней мере планируется. В рамках платности есть участки, которые убыточные. Их в общей сложности около четырех. В частности, Астана – Щучинск", – дополнил спикер.

Ранее стало известно, что почти 800 млрд тенге направят на дороги Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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