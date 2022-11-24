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Несколько дней ищут 24-летнего парня в Атырауской области

Поиски человека, Атырауская область, село Караколь Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Четвертые сутки ищут 24-летнего парня в селе Караколь Кызылкугинского района Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

20 ноября в 5.00 гражданин Т. ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, предоставили информацию в ДСЧ региона.

Уточняется, что село Караколь находится в 90 километрах от пожарной части №10 сельского округа Жамбыл.

Поиски ведутся силами и средствами ДЧС Атырауской области. Также в них учавствуют местные жители.

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