Несколько дней ищут 24-летнего парня в Атырауской области

Четвертые сутки ищут 24-летнего парня в селе Караколь Кызылкугинского района Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

20 ноября в 5.00 гражданин Т. ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, предоставили информацию в ДСЧ региона.

Уточняется, что село Караколь находится в 90 километрах от пожарной части №10 сельского округа Жамбыл.

Поиски ведутся силами и средствами ДЧС Атырауской области. Также в них учавствуют местные жители.