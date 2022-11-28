Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата

Зоологи продолжают работу над восстановлением численности популяций диких копытных животных. Корреспонденту Zakon.kz удалось увидеть выпуск бухарских оленей в Иле-Балхашском резервате, для восстановления уникальной экосистемы, в том числе и в будущих местах обитания туранского тигра.

Это уже пятый выпуск парнокопытных за время программы по интродукции тигров в Казахстане. Летом этого года на территории государственного природного резервата "Иле-Балхашского" заповедника было выпущено более 60 бухарских оленей.

Фото: Zakon.kz

Международная общественная организация Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с правительством Казахстана реализует программу по возвращению тигра в Прибалхашье. Рассчитана она не менее чем на 35 лет и включает в себя три основных этапа: подготовку территории, выпуск хищника и мониторинг роста популяции.

Фото: Zakon.kz

Специалисты WWF, директор Центрально-Азиатской программы Григорий Мазманянц, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР РК) Данияр Тургамбаев, а также представители ответственных ведомств приняли участие в экспедиции в Южное Прибалхашье. Цель поездки – совершить выпуск бухарских оленей, проинспектировать растущее число куланов. Также участники мероприятия рассказали журналистам о проделанной работе по программе интродукции тигров в резервате. По их словам, были проведены глобальные работы по восстановлению экосистемы в данной местности и увеличению количества копытных животных – реинтродукция бухарского оленя и куланов.

Эти животные должны стать основой кормовой базы туранского тигра. Но, по мнению экспертов, основная часть кормовой базы хищника состоит из кабанов и более мелких млекопитающих – 60%, бухарских оленей – 25%. Оставшуюся часть займут куланы, косули джейраны.

Следующим этапом станет запуск нескольких особей амурского тигра, которых завезут из России. В течение семи лет охотоведы и зоологи будут работать над созданием устойчивой популяцией дикого животного. Предполагается, что хищники будут завезены поэтапно. В результате, ученые рассчитывают, что программа перейдет к мониторингу за животными и их среды обитания.

"Мы рассчитываем в запланированные сроки восстановить экосистему. Уже около 150 бухарских оленей обитают на территории резервата. Этой зимой планируем привезти еще 61 оленя. В этом году удалось завезти в Прибалхашье 50 куланов, а численность кабана увеличилась за годы реализации программы в 2,5 раза. И мы надеемся восстановить территорию резервата до такой степени, чтобы они была полностью подготовлена для возвращения тигра к 2025 году". Директор Центрально-Азиатской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Григорий Мазманянц

Фото: Zakon.kz

Эксперт отметил: после Международного форума по сохранению тигров во Владивостоке в 2018 году, где поучаствовала делегация казахстанских специалистов, было объявлено, что Российская Федерация готова передать четырех тигров Казахстану.

"Это будут достаточно молодые особи, способные к репродукции. Скорее всего, это будут три самки и один самец, или две самки и два самца – все зависит от того, какие особи будут подготовлены в России для реинтродукции. В РФ специалисты имеют большой опыт по восстановлению животных. За последние десять лет создана устойчивая популяция тигра в Амурской области, а в Еврейском автономном округе начато создание популяции тигра. Поэтому мы рассчитываем, что российские коллеги предоставят Казахстану хороших тигров, благодаря которым амурские смогут превратиться в туранских." Григорий Мазманянц

Фото: Zakon.kz

Местные жители однако опасаются соседства с полосатым хищником. Но зоологи уверяют, что зверь может принести пользу людям – в Южном Прибалхашье уменьшится число волков в регионе. По словам Григория Мазманянца при появлении тигра на территории – ее покидают волки, являющиеся добычей для дикой кошки.

"Мы планируем компенсировать местным жителям возможные потери домашнего скота от тигра. Поэтому для местных жителей тигр даже выгоднее, чем местный волк, так как потери от их нападения жителям этого региона никто не компенсирует. Это является общепринятой практикой в ряде стран. У нас это скорее всего будет выглядеть в виде компенсационного стада, с помощью которого в случае нападения тигра на домашний скот, будет восполняться его потери". Григорий Мазманянц

С появлением тигра существуют определенные риски и сложности на пути работы по возобновлению его популяции. Связаны они с браконьерством, с пожарами и обмельчанием реки Или, соответственно, и уменьшению воды в Балхаше.

Опасны и ветеринарные риски, к примеру, распространение такого заболевания, как африканская чума свиней.

Данияр Тургамбаев. Фото: Zakon.kz

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев рассказал о дальнейших планах резервата, в частности, о подготовке сотрудников к завозу тигра.

"В ближайших планах у нас запланирована поездка специалистов на Дальний Восток для обмена опытом с сотрудниками реабилитационного центра для животных. Если ничего неординарного не случится, как в случае с пандемией, то мы направим туда людей на обучение в первом квартале будущего года". Данияр Тургамбаев

Фото: Zakon.kz

Корреспонденту Zakon.kz удалось понаблюдать за так называемым "мягким выпуском" бухарского или тугайского оленя. Их привезли в специальных вольерах из Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Специалистами резервата было выпущено пять оленей: самец и четыре самки, некоторые из которых – беременные. Зоологи ожидают в скором времени приплод, если адаптационный период пройдет благополучно.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прибалхашье отличается суровым климатом. Территория резервата удалена от населенных пунктов, поэтому случайные встречи полосатого хищника с местными жителями практически исключены.

Cаксаул. Фото: Zakon.kz

Местность составляют песчаные барханы, солончаковые пустоши и бескрайние саксауловые леса.

солончаки в Иле-Балхашском резервате. Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В 2018 году постановлением правительства здесь был создан Иле-Балхашский резерват. Особо охраняемая природная территория общей площадью более 415 тысяч гектаров.

Фото: Zakon.kz

На заповедной зоне работают 94 человека, которые охраняют и оберегают местную флору и фауну. Важнейшей целью специалистов резервата является восстановление экосистемы в том виде, в котором она существовала многие столетия назад.

Поилка для парнокопытных. Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На территории резервата созданы вольеры для увеличения численности бухарского оленя и кулана, установлены автоматические поилки для парнокопытных. Проведены посадки лоха, туранги и ивы.

Фото: Zakon.kz

Саженцы туранги. Фото: Zakon.kz

С вероятностью 95%, по мнению специалистов, в Казахстане удастся возобновить популяцию туранского тигра.