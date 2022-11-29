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Назван главный претендент на роль нового Джеймса Бонда

Аарон Тейлор-Джонсон стал претендентом на роль следующего Джеймса Бонда Фото: Instagram/aarontaylorjohnson
Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон не настолько известен, как Дэниел Крейг и предыдущие агенты "бондианы". Однако 32-летний британец произвел большое впечатление на продюсера популярной киноэпопеи Барбару Брокколи, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание The Sun.

Аарон Тейлор-Джонсон известен зрителю по исполнению роли легендарного музыканта группы The Beatles Джона Леннона в фильме "Стать Джоном Ленноном" (2009).

В 2017 году британский актер получил "Золотой глобус" за роль Рэя Маркуса в фильме "Под покровом ночи" (2016).

Также снимался в проектах "Пипец", "Анна Каренина", "Довод", "Быстрее пули" и других.

Ранее стало известно, что из-за плотного графика 50-летний актер Идрис Эльба отказался от съемок в картине.

Изначально продюсер серии фильмов об агенте британской разведки Джеймсе Бонде Майкл Дж. Уилсон объяснял, что актер, претендующий на роль агента 007, должен быть не моложе 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Сети появился финальный трейлер нового "Аватара".

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