Назван главный претендент на роль нового Джеймса Бонда

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон не настолько известен, как Дэниел Крейг и предыдущие агенты "бондианы". Однако 32-летний британец произвел большое впечатление на продюсера популярной киноэпопеи Барбару Брокколи, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание The Sun.

Аарон Тейлор-Джонсон известен зрителю по исполнению роли легендарного музыканта группы The Beatles Джона Леннона в фильме "Стать Джоном Ленноном" (2009).

В 2017 году британский актер получил "Золотой глобус" за роль Рэя Маркуса в фильме "Под покровом ночи" (2016).

Также снимался в проектах "Пипец", "Анна Каренина", "Довод", "Быстрее пули" и других.

Ранее стало известно, что из-за плотного графика 50-летний актер Идрис Эльба отказался от съемок в картине.



Изначально продюсер серии фильмов об агенте британской разведки Джеймсе Бонде Майкл Дж. Уилсон объяснял, что актер, претендующий на роль агента 007, должен быть не моложе 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Сети появился финальный трейлер нового "Аватара".

