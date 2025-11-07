Умер режиссер Ли Тамахори, снявший фильм про Джеймса Бонда
Фото: pixabay
В возрасте 75 лет умер известный новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший один из самых ярких фильмов Бондианы "Умри, но не сейчас" с Пирсом Броснаном в роли агента 007, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет The Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется.
Помимо фильма про Бонда, Тамахори снял также картины "Пророк", "На грани", "И пришел паук" и другие известные ленты.
Ранее сообщалось, что известный по фильму "Мгла" техник погиб во время съемок фильма ужасов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript