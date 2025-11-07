#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Умер режиссер Ли Тамахори, снявший фильм про Джеймса Бонда

умер режиссер фильма про Джеймса Бонда, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 21:25 Фото: pixabay
В возрасте 75 лет умер известный новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший один из самых ярких фильмов Бондианы "Умри, но не сейчас" с Пирсом Броснаном в роли агента 007, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется.

Помимо фильма про Бонда, Тамахори снял также картины "Пророк", "На грани", "И пришел паук" и другие известные ленты.

Ранее сообщалось, что известный по фильму "Мгла" техник погиб во время съемок фильма ужасов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Он подарил миру Рэмбо: умер режиссер первого фильма культовой трилогии
15:44, 12 апреля 2025
Он подарил миру Рэмбо: умер режиссер первого фильма культовой трилогии
Умер оскароносный режиссер и сценарист Бертран Блие, снимавший Жерара Депардье
21:28, 21 января 2025
Умер оскароносный режиссер и сценарист Бертран Блие, снимавший Жерара Депардье
Умер известный мультипликатор и режиссер "Союзмультфильма"
21:35, 05 мая 2024
Умер известный мультипликатор и режиссер "Союзмультфильма"
