Умер режиссер Ли Тамахори, снявший фильм про Джеймса Бонда

В возрасте 75 лет умер известный новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший один из самых ярких фильмов Бондианы "Умри, но не сейчас" с Пирсом Броснаном в роли агента 007, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется.

Помимо фильма про Бонда, Тамахори снял также картины "Пророк", "На грани", "И пришел паук" и другие известные ленты.

Ранее сообщалось, что известный по фильму "Мгла" техник погиб во время съемок фильма ужасов.