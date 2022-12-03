Илон Маск пообещал раскрыть правду о замалчивании истории сына Байдена

Миллиардер Илон Маск заявил, что расскажет "правду о замалчивании истории Хантера Байдена" в Twitter, сообщает Zakon.kz.

"То, что на самом деле произошло в истории Хантера Байдена, будет опубликовано в "Твиттере" в 17:00". Илон Маск

Ранее, еще будучи президентом США, Трамп обвинял СМИ в "замалчивании возможной причастности Байдена к коррупции". Он не раз говорил, что сын Байдена Хантер якобы получал выплаты из-за рубежа.

Затем была история с ноутбуком Хантера Байдена. Скорее всего, о ней и пишет Илон Маск.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа.

Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Как писала Daily Mail, найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае "Трамп с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года".