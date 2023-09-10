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Илон Маск раскрыл секрет настоящего президента США

Илон Маск раскрыл секрет настоящего президента США Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американский миллиардер Илон Маск не считает Джо Байдена настоящим президентом США. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), сообщает Zakon.kz.

Маск назвал настоящего президента США и подчеркнул, что страной управляет человек, контролирующий телесуфлер Байдена.

"Настоящий президент тот, кто управляет телесуфлером", – написал Маск.

Таким образом, бизнесмен ответил на иронические слова представителя республиканской партии США Боба Маккобба о том, что кто бы ни управлял Байденом, он "абсолютно некомпетентен", и ему следует объявить "импичмент".

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена. Процедуру предлагают начать в сентябре.

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