Илон Маск раскрыл секрет настоящего президента США

Маск назвал настоящего президента США и подчеркнул, что страной управляет человек, контролирующий телесуфлер Байдена.

"Настоящий президент тот, кто управляет телесуфлером", – написал Маск.

Таким образом, бизнесмен ответил на иронические слова представителя республиканской партии США Боба Маккобба о том, что кто бы ни управлял Байденом, он "абсолютно некомпетентен", и ему следует объявить "импичмент".

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена. Процедуру предлагают начать в сентябре.

The real President is whoever controls the teleprompter