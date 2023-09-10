Илон Маск раскрыл секрет настоящего президента США
Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американский миллиардер Илон Маск не считает Джо Байдена настоящим президентом США. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), сообщает Zakon.kz.
Маск назвал настоящего президента США и подчеркнул, что страной управляет человек, контролирующий телесуфлер Байдена.
"Настоящий президент тот, кто управляет телесуфлером", – написал Маск.
Таким образом, бизнесмен ответил на иронические слова представителя республиканской партии США Боба Маккобба о том, что кто бы ни управлял Байденом, он "абсолютно некомпетентен", и ему следует объявить "импичмент".
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена. Процедуру предлагают начать в сентябре.
The real President is whoever controls the teleprompter— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2023
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