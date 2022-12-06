Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Счета не будут выставляться оставшимся без тепла жителям Экибастуза

счет Фото: pixabay
Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь, передает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Орал сообщил, что производилась замена всей внутренней системы теплоснабжения как в подъездах, так и квартирах.

"Все эти мероприятия компенсируются либо выполняются за счет группы компаний холдинга путем оказания финансовой помощи самому "Экибастузтеплоэнерго". Мы сейчас сделали подсчеты – на сегодняшний день финансовая помощь уже составила порядка 891 млн тенге. Мы, безусловно, продолжим эту работу, в том числе также в объемах работы есть и восстановление системы канализации". Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал

Он также ответил на волнующий жителей вопрос об оплате счетов. 


"Жителям домов, которые остались без тепла, счета за тепловую энергию за ноябрь и декабрь выставляться не будут. Мы с нашими службами проведем работу, чтобы был сделан перерасчет за теплоснабжение в тех домах, где был недогрев, снижение параметров тепла". Багдат Орал

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.


Новость по теме

Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

Читайте также

Моя семья никуда не выезжала – аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ

У найденного мертвым начальника смены на ТЭЦ Экибастуза в день аварии был выходной

Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

Мадина Мамырханова
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Найден мертвым начальник участка
Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
торги на бирже
Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления