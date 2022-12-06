Счета не будут выставляться оставшимся без тепла жителям Экибастуза

Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь, передает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Орал сообщил, что производилась замена всей внутренней системы теплоснабжения как в подъездах, так и квартирах.

"Все эти мероприятия компенсируются либо выполняются за счет группы компаний холдинга путем оказания финансовой помощи самому "Экибастузтеплоэнерго". Мы сейчас сделали подсчеты – на сегодняшний день финансовая помощь уже составила порядка 891 млн тенге. Мы, безусловно, продолжим эту работу, в том числе также в объемах работы есть и восстановление системы канализации". Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал

Он также ответил на волнующий жителей вопрос об оплате счетов.





"Жителям домов, которые остались без тепла, счета за тепловую энергию за ноябрь и декабрь выставляться не будут. Мы с нашими службами проведем работу, чтобы был сделан перерасчет за теплоснабжение в тех домах, где был недогрев, снижение параметров тепла". Багдат Орал

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.





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4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.