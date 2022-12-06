Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу
Олег Крук сообщил, что 6 декабря в 18:15 была завершена установка батарей и монтаж стояков в ЖК по адресу ул. Сатпаева, д. 8.
"Это шесть корпусов, 20 подъездов. Сейчас полностью на весь дом подано отопление и идут наладочные работы. Продолжаются работы на ул. Машхур Жусупа, д. 52, в этом 20-подъездном жилом комплексе из 20 подъездов запущено 14, в шести подъездах ведутся такие же работы. Работы будут вестись всю ночь, планируем завершить к 08:00 завтра". Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук
Он объяснил, почему так много времени у них ушло на восстановление системы отопления в этих двух домах.
"У многих возникает вопрос, почему мы так надолго застряли на этих двух ЖК? Объяснение очень простое. В отличие от других домов, здесь батареи были полностью разморожены. Вода осталась в стояках и батареях, в связи с этим практически на всех этажах, во всех квартирах мы меняли стояки, мы меняли батареи".Олег Крук
Спикер также сообщил, что сегодня продолжилась активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в восьми сделали подключение, разморозили водопровод.
Ранее, по его словам, они не могли заниматься такими работами массово, так как в таких домах не было тепла.
В Экибастузе произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных многоэтажных домов.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.