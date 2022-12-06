Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук на брифинге рассказал о ситуации в Экибастузе, передает корреспондент Zakon.kz.

Олег Крук сообщил, что 6 декабря в 18:15 была завершена установка батарей и монтаж стояков в ЖК по адресу ул. Сатпаева, д. 8.

"Это шесть корпусов, 20 подъездов. Сейчас полностью на весь дом подано отопление и идут наладочные работы. Продолжаются работы на ул. Машхур Жусупа, д. 52, в этом 20-подъездном жилом комплексе из 20 подъездов запущено 14, в шести подъездах ведутся такие же работы. Работы будут вестись всю ночь, планируем завершить к 08:00 завтра". Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук

Он объяснил, почему так много времени у них ушло на восстановление системы отопления в этих двух домах.

"У многих возникает вопрос, почему мы так надолго застряли на этих двух ЖК? Объяснение очень простое. В отличие от других домов, здесь батареи были полностью разморожены. Вода осталась в стояках и батареях, в связи с этим практически на всех этажах, во всех квартирах мы меняли стояки, мы меняли батареи". Олег Крук

Спикер также сообщил, что сегодня продолжилась активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в восьми сделали подключение, разморозили водопровод.

Ранее, по его словам, они не могли заниматься такими работами массово, так как в таких домах не было тепла.

В Экибастузе произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных многоэтажных домов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.



4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

