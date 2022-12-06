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Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

радиатор Фото: пресс-служба Правительства РК
Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук на брифинге рассказал о ситуации в Экибастузе, передает корреспондент Zakon.kz.

Олег Крук сообщил, что 6 декабря в 18:15 была завершена установка батарей и монтаж стояков в ЖК по адресу ул. Сатпаева, д. 8.

"Это шесть корпусов, 20 подъездов. Сейчас полностью на весь дом подано отопление и идут наладочные работы. Продолжаются работы на ул. Машхур Жусупа, д. 52, в этом 20-подъездном жилом комплексе из 20 подъездов запущено 14, в шести подъездах ведутся такие же работы. Работы будут вестись всю ночь, планируем завершить к 08:00 завтра". Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук

Он объяснил, почему так много времени у них ушло на восстановление системы отопления в этих двух домах.

"У многих возникает вопрос, почему мы так надолго застряли на этих двух ЖК? Объяснение очень простое. В отличие от других домов, здесь батареи были полностью разморожены. Вода осталась в стояках и батареях, в связи с этим практически на всех этажах, во всех квартирах мы меняли стояки, мы меняли батареи".Олег Крук

Спикер также сообщил, что сегодня продолжилась активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в восьми сделали подключение, разморозили водопровод.

Ранее, по его словам, они не могли заниматься такими работами массово, так как в таких домах не было тепла.

В Экибастузе произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных многоэтажных домов. 

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

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Мадина Мамырханова
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