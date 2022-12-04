В Экибастузе подали тепло во все подвалы жилых домов

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что тепло было подано во все подвалы домов города Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

В подвалы замерзающих домов в Экибастузе подали тепло.

"На тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы. Сейчас восстанавливаются стояки и батареи. К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отопления и поэтому в таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков, потому что система разморозилась", – рассказал Крук.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.





Новость по теме Эксперты оценили работу по возвращению тепла в Экибастузе

4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью не закончит работу. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.

