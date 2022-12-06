"Барыс" по буллитам переиграл "Ак Барса" в чемпионате КХЛ
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Казахстанский клуб уверенно начал данный поединок, забив две безответные шайбы в первом периоде.
Аркадий Шестаков открыл счет на восьмой минуте, а Алекс Грант еще восемь минут спустя удвоил преимущество хозяев катка, и команды ушли на перерыв.
Во втором периоде казанцы сократили отставание благодаря точному броску Никиты Дыняка. За четыре минуты до заключительного периода гости сумели сравнять равновесие и перевести матч в овертайм, отличился Кирилл Петров.
Дополнительные пять минут ничего не принесли обоим коллективам, и судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти. Удача здесь улыбнулась хозяевам льда, победные шайбы в активе Джереми Бракко, Никиты Михайлиса и Линдена Вея.