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"Барыс" по буллитам переиграл "Ак Барса" в чемпионате КХЛ

Хоккей Победа Ак Барс Фото: Instagram/barys_official
Столичный клуб "Барыс" в очередном матче Континентальной хоккейной лиги на своей арене обыграл трехкратных обладателей Кубка Гагарина, казанский клуб "Ак Барс" – 3:2, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский клуб уверенно начал данный поединок, забив две безответные шайбы в первом периоде.

Аркадий Шестаков открыл счет на восьмой минуте, а Алекс Грант еще восемь минут спустя удвоил преимущество хозяев катка, и команды ушли на перерыв.

Во втором периоде казанцы сократили отставание благодаря точному броску Никиты Дыняка. За четыре минуты до заключительного периода гости сумели сравнять равновесие и перевести матч в овертайм, отличился Кирилл Петров.

Дополнительные пять минут ничего не принесли обоим коллективам, и судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти. Удача здесь улыбнулась хозяевам льда, победные шайбы в активе Джереми Бракко, Никиты Михайлиса и Линдена Вея.

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Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
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