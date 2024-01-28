"Барыс" сыграл с "Ак Барсом" в домашнем матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последней строчке Восточной конференции, а российский занимал 7.

Первый период остался за гостями, на две их шайбы хозяева ответили одной от Давида Скленички. Вторая часть игры ничего не изменила. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам довести все до победы – 3:1, казахстанский клуб уступил 5 матч подряд.





"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Ак Барс" (Казань, Россия) – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1):



0:1 – 04:29 Юдин (Миллер, Кошелев). В большинстве



0:2 – 12:45 Семёнов (Кошелев). В равенстве

1:2 – 19:46 Скленичка (Камара, Апальков). В большинстве

1:3 – 46:08 Миллер (Кошелев, Семёнов). В равенстве

Вратари: Шутов – Мифтахов

Штраф: 8:6 (4:2, 4:2, 0:2).

