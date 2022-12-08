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"АрселорМиттал Темиртау" может прекратить работу в Казахстане

АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев высказался о деятельности "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Каирбек Ускенбаев напомнил, что по поручению главы государства создано несколько комиссий, в которых работают более 70 специалистов из разных министерств.

"Вы скоро узнаете, потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании "АрселорМиттал Темиртау". Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет". Глава МИИР РК

8 декабря стало известно, что на "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий.

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован. В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы. По данному факту начато расследование.

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