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Первый снег выпал в Уральске

Первый снег выпал в Уральске Фото: Instagram/abillkairov
В административном центре Западно-Казахстанской области – Уральске выпал первый снег. Радостным событием в социальных сетях делятся местные жители, сообщает Zakon.kz.

Снегопад в Уральске начался примерно с 05:00.

Первый снег выпал в Уральске

Фото: Instagram/abillkairov

Жители города активно делятся фотографиями и видео в Instagram.

Видеоролики с первым снегом взяты со страниц жителей Уральска в Instagram: sam9.l, psy_anara, protokol__07, khan_malikovich, izbakon_, _nur1da_, syrymov.dias, aiigeerl, __zhumalievn.

На 1 ноября в нескольких регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. В частности, по данным РГП "Казгидромет", на востоке Западно-Казахстанской области прогнозировались сильные осадки (дождь, снег), ночью и утром на севере региона – гололед. В Уральске ночью и утром синоптики прогнозировали гололед, а также ветер западный, порывы 18 м/с.

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В Риддере первый снег выпал еще 18 августа 2022 года. Тогда снегом покрыло местность Проходной белок, которая расположена на высоте 1870 м.

Позднее, 28 сентября, первый в этом сезоне снег выпал в Астане, а 10 октября – на автодороге республиканского значения Кеген – Нарынкол в Алматинской области.

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