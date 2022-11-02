В Усть-Каменогорске спасатели извлекли щенка, застрявшего между контейнерами
Четвероногого "пострадавшего" обнаружила владелиц помещения, которая и обратилась за помощью к спасателям.
По словам сотрудников Специализированного отряда ДЧС ВКО, щенок был испуган и находился в труднодоступном месте.
С помощью петли для отлова животных спасатель Наурызбай Алданбаев ловко "подцепил" щенка, а его коллеги подхватили животное и извлекли из опасного заточения.Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели отметили, что приходить на помощь животным - одна из не простых и благородных их задач. По их словам, не проходит и недели, чтобы не было выезда на такие спасательные операции.
В ведомстве напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру "112".
30 октября 2022 года сообщалось, что в Усть-Каменогорске спасатели помогли коту, который залез в электрощитовую и запутался в проводах. Они аккуратно извлекли животное, надев диэлектрические перчатки.