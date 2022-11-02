Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Усть-Каменогорске спасатели извлекли щенка, застрявшего между контейнерами

В Усть-Каменогорске спасатели извлекли щенка, застрявшего между контейнерами Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске на ул. Мызы спасатели пришли на помощь щенку, который застрял между контейнерами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Четвероногого "пострадавшего" обнаружила владелиц помещения, которая и обратилась за помощью к спасателям.


По словам сотрудников Специализированного отряда ДЧС ВКО, щенок был испуган и находился в труднодоступном месте.

С помощью петли для отлова животных спасатель Наурызбай Алданбаев ловко "подцепил" щенка, а его коллеги подхватили животное и извлекли из опасного заточения.Пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске спасатели извлекли щенка, застрявшего между контейнерами

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели отметили, что приходить на помощь животным - одна из не простых и благородных их задач. По их словам, не проходит и недели, чтобы не было выезда на такие спасательные операции.

В ведомстве напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру "112".

Новость по теме

Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

30 октября 2022 года сообщалось, что в Усть-Каменогорске спасатели помогли коту, который залез в электрощитовую и запутался в проводах. Они аккуратно извлекли животное, надев диэлектрические перчатки.

Читайте также

Ставки акцизов на табачные изделия повысят с 2023 года

Ветрено будет в Казахстане в ближайшие три дня

В правила госзакупок хотят внести новые изменения

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления