В Усть-Каменогорске спасатели извлекли щенка, застрявшего между контейнерами

В Усть-Каменогорске на ул. Мызы спасатели пришли на помощь щенку, который застрял между контейнерами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Четвероногого "пострадавшего" обнаружила владелиц помещения, которая и обратилась за помощью к спасателям.





По словам сотрудников Специализированного отряда ДЧС ВКО, щенок был испуган и находился в труднодоступном месте.

С помощью петли для отлова животных спасатель Наурызбай Алданбаев ловко "подцепил" щенка, а его коллеги подхватили животное и извлекли из опасного заточения. Пресс-служба ДЧС ВКО





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО



Спасатели отметили, что приходить на помощь животным - одна из не простых и благородных их задач. По их словам, не проходит и недели, чтобы не было выезда на такие спасательные операции.

В ведомстве напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру "112".

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30 октября 2022 года сообщалось, что в Усть-Каменогорске спасатели помогли коту, который залез в электрощитовую и запутался в проводах. Они аккуратно извлекли животное, надев диэлектрические перчатки.