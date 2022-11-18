Убийство произошло на территории рудника "Казахмыс"

17 ноября на территории рудника корпорации "Казахмыс" с признаками насильственной смерти обнаружено тело 40-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz.

Рудник "Жомарт" находится в 300 километрах от города Жезказгана. Вход на территорию разрешен только рабочим.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". Все обстоятельства выясняются", – сообщает ДП Улытауской области.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемых лиц.

6 ноября на территории шахты "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" обнаружили тело сотрудника одного из подразделений департамента.

25 июня в шахте рудника Бестобе нашли тело мужчины. Им оказался один из трех незаконных старателей. 22 июля в этой же шахте был обнаружен труп незаконного старателя. Тело было завернуто в спальный мешок и оставлено в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты, где его при обходе обнаружили работники рудника и подняли на поверхность.