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Турция нанесла авиаудары по Сирии

ВВС Фото: pixabay.com
20 ноября Турция нанесла авиаудары по нескольким городам на севере Сирии, сообщает Zakon.kz.

Авиаудары произошли через неделю после взрыва на оживленном проспекте Стамбула. Турецкие власти возложили ответственность за нападение на объявленную вне закона Рабочую партию Курдистана, а также связанные с ней группы сирийских курдов. Курдские боевики однако отрицают свою причастность, пишет ABC News.

После ударов Министерство обороны Турции разместило фотографию истребителя с фразой: "Вероломные атаки негодяев призваны к ответу".

"Воздушная операция Турции против террористической группы PKK/YPG в северной Сирии и северном Ираке была проведена в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН", – заявляет Министерство обороны Турции.




Авиаудары были нанесены по Кобани, стратегическому городу вблизи турецкой границы, который Анкара ранее пыталась захватить в рамках своих планов по созданию "безопасной зоны" на севере Сирии. Представитель SDF Фархад Шами в своем твиттере добавил, что под турецкими бомбардировками оказались две деревни, густонаселенные перемещенными лицами. Он сказал, что удары привели к "смертям и ранениям".

Возглавляемая курдами власть на северо-востоке Сирии заявила в субботу, что если Турция нападет, то бойцы в этом районе будут иметь "право на сопротивление и защиту наших районов, что приведет регион к длительной войне".

13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв. На месте происшествия погибли шесть человек, было ранено более 80. Ответственность за взрывы взяла на себя Рабочая партия Курдистана.

Мухит Турсынали
ВВС Сирия Турция
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