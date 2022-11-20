Турция нанесла авиаудары по Сирии

20 ноября Турция нанесла авиаудары по нескольким городам на севере Сирии, сообщает Zakon.kz.

Авиаудары произошли через неделю после взрыва на оживленном проспекте Стамбула. Турецкие власти возложили ответственность за нападение на объявленную вне закона Рабочую партию Курдистана, а также связанные с ней группы сирийских курдов. Курдские боевики однако отрицают свою причастность, пишет ABC News.

После ударов Министерство обороны Турции разместило фотографию истребителя с фразой: "Вероломные атаки негодяев призваны к ответу".

"Воздушная операция Турции против террористической группы PKK/YPG в северной Сирии и северном Ираке была проведена в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН", – заявляет Министерство обороны Турции.





Türkiye's air operation against the PKK/YPG terror group in northern Syria and northern Iraq was carried out in line with the right of self-defense arising from Article 51 of the UN Charter, says Defense Ministry https://t.co/w6c4JDxxLl pic.twitter.com/EXKMttxJiD November 20, 2022









Авиаудары были нанесены по Кобани, стратегическому городу вблизи турецкой границы, который Анкара ранее пыталась захватить в рамках своих планов по созданию "безопасной зоны" на севере Сирии. Представитель SDF Фархад Шами в своем твиттере добавил, что под турецкими бомбардировками оказались две деревни, густонаселенные перемещенными лицами. Он сказал, что удары привели к "смертям и ранениям".

Возглавляемая курдами власть на северо-востоке Сирии заявила в субботу, что если Турция нападет, то бойцы в этом районе будут иметь "право на сопротивление и защиту наших районов, что приведет регион к длительной войне".