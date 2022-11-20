Турция нанесла авиаудары по Сирии
Авиаудары произошли через неделю после взрыва на оживленном проспекте Стамбула. Турецкие власти возложили ответственность за нападение на объявленную вне закона Рабочую партию Курдистана, а также связанные с ней группы сирийских курдов. Курдские боевики однако отрицают свою причастность, пишет ABC News.
После ударов Министерство обороны Турции разместило фотографию истребителя с фразой: "Вероломные атаки негодяев призваны к ответу".
"Воздушная операция Турции против террористической группы PKK/YPG в северной Сирии и северном Ираке была проведена в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН", – заявляет Министерство обороны Турции.
– ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 20, 2022
Türkiye's air operation against the PKK/YPG terror group in northern Syria and northern Iraq was carried out in line with the right of self-defense arising from Article 51 of the UN Charter, says Defense Ministry https://t.co/w6c4JDxxLl pic.twitter.com/EXKMttxJiD
Авиаудары были нанесены по Кобани, стратегическому городу вблизи турецкой границы, который Анкара ранее пыталась захватить в рамках своих планов по созданию "безопасной зоны" на севере Сирии. Представитель SDF Фархад Шами в своем твиттере добавил, что под турецкими бомбардировками оказались две деревни, густонаселенные перемещенными лицами. Он сказал, что удары привели к "смертям и ранениям".
Возглавляемая курдами власть на северо-востоке Сирии заявила в субботу, что если Турция нападет, то бойцы в этом районе будут иметь "право на сопротивление и защиту наших районов, что приведет регион к длительной войне".
13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв. На месте происшествия погибли шесть человек, было ранено более 80. Ответственность за взрывы взяла на себя Рабочая партия Курдистана.