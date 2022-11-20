Байдену исполнилось 80 лет

46-й президент Соединенных Штатов, который в 78 лет вступил в должность как самый пожилой кандидат на выборах, теперь стал единственным действующим президентом США, отметившим свой 80-й день рождения, находясь у власти.





Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантон, штат Пенсильвания, США. В должность президента вступил в январе 2021 года, получив титул самого пожилого президента в истории США. Байден, которому на момент принятия присяги было 78 лет, не раз подвергался критике по поводу своего преклонного возраста. Он несколько раз оказывался в казусных ситуациях, которые критики оценивали как симптомы старческого маразма.





Так, например, 17 ноября Байден случайно раскрыл список инструкций, в которых говорилось, где он должен сесть, когда ему фотографироваться и выступать во время саммита G20 в Индонезии.