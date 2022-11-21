Нелегальные посредники: зачем мошенники ищут "сотрудников" на биржах труда
Будьте осторожны, возможно, за этими вакансиями стоят мошенники. Подробнее Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.
В мошеннических объявлениях предлагается работа, связанная с переводом и обналичиванием денег, в основном "удаленка", без оформления документов, то есть неофициально.
"Работодатели" используют такие слова, как "серьезный заработок за несколько часов", "трудоустройство без проверок и заполнения документов", "гарантия высокого дохода".
Мошенники, которые публикуют данные вакансии, либо не указывают оклад, либо предлагают много денег за пару часов работы. В липовых объявлениях о приеме на работу не описаны конкретные профессиональные требования к соискателям ни по уровню образования, ни по опыту работы, нет перечня их обязанностей, кроме как осуществление перевода денег и онлайн-взаимодействие с работодателем. Имейте в виду, что людей, которых принимают на такую работу, называют дропперами или дропами.
Дроппер или дроп – это тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных мошенниками денег, либо он, сам того не зная, становится объектом мошенничества. В последнем случае дроп не всегда понимает, что его вовлекли в преступную схему, использовали в качестве посредника, поскольку аферисты умело замаскировали свои действия под "легальный бизнес".
Дропа нанимают, чтобы он переводил незаконно полученные деньги между разными счетами. Это позволяет преступникам запутать свои следы и усложнить работу следствию. При этом мошеннические переводы могут совершаться в разных странах и от имени разных людей. За свою работу дроппер может получать процент от денежных средств, которые с его помощью перевели злоумышленники.
Следователи при расследовании случаев онлайн-мошенничества в первую очередь выходят на дропперов. Как правило, они становятся соучастниками преступления и могут получить соответствующее наказание, согласно ст. 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество", вплоть до лишения свободы.
Совет: всегда помните про бесплатный сыр в мышеловке. Поэтому ни в коем случае не откликайтесь на подобного рода вакансии и не соглашайтесь на сомнительные предложения, если не хотите оказаться соучастником преступления.
Где еще используются дропы?
Дропперы нужны интернет-мошенникам в сфере продажи товаров, где применяется схема "товар по предоплате". Дроп назначается генеральным директором якобы официального интернет-магазина, который активно рекламируется в интернете. У такого магазина есть, казалось бы, подтверждающие документы, фишинговый сайт, отзывы покупателей. Мошенники после поступления заявки от клиентов просят предоплату за товар, люди им отправляют деньги, но взамен не получают ничего. А потом оказывается, что магазин закрылся, и вернуть деньги невозможно. При этом настоящих организаторов-аферистов найти не удается, а директор магазина может вообще не подозревать, что его попросту использовали.
Совет: будьте осторожны, если вас просят отправить предоплату за товар. Нужно внимательно изучить информацию об интернет-магазине, его сайт, все ли разделы функционируют. Фишинговый сайт содержит множество грамматических и орфографических ошибок, на нем могут быть размещены фейковые отзывы от "покупателей". К примеру, они могут быть написаны "под копирку", либо имена пользователей и их фотографии будут весьма странными. Почитайте о данном сайте в СМИ, в соцсетях.
Знайте, что настоящие продавцы должны:
размещать ссылки на интернет-ресурсы (электронная торговая площадка, интернет-магазин) с содержанием сведений об основных потребительских свойствах товара, наименование продавца, его юридический адрес и абонентский номер, зарегистрированный у оператора сотовой связи Казахстана;
предоставить перед заключением договора купли-продажи потребителю на казахском и (или) русском языках информацию о товаре, его стоимости, процедуре оплаты, условиях и стоимости доставки, гарантийном сроке (при его наличии);
при продаже товара по образцу и (или) описанию передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию;
иметь в наличии документы, подтверждающие право собственности продавца на товары, исключением являются товары собственного производства.
Мошенники часто используют дропов в качестве курьеров. Они размещают вакансию на сайтах о трудоустройстве. Когда нужный кандидат находится, то аферисты просят его онлайн отправить сканы документа, удостоверяющего личность, чтобы якобы "пройти проверку службы безопасности", а иногда и скан платежной карты – якобы для зачисления заработной платы А потом мошенники не перезванивают, пропадают и используют документы и карточку своей жертвы в своих корыстных целях.
Совет: никогда не высылайте свои документы и другие личные данные, в том числе реквизиты платежных карточек, пин-коды, пароли от личных аккаунтов, посторонним лицам. Серьезные организации назначают встречу, собеседование и не запрашивают ваши персональные и платежные данные. После заключения трудового договора работодатели тем более не запрашивают секретные коды и пароли (CVV-CVC-коды, SMS и другое). Эти данные не стоит раскрывать никому, кто настойчиво просит их переслать.
Дропперами чаще становятся те граждане, которые верят, что могут быстро и легко заработать, кто остро нуждается в деньгах и соглашается на любую работу. Мошенники это прекрасно понимают и пользуются этим. Поэтому чаще всего в качестве кандидатов они рассматривают и пытаются заманить в свои сети студентов, безработных, представителей маломобильных групп, в том числе пожилых граждан.
Дропперы, участвующие в мошеннических схемах, несут правовую ответственность по законодательству Республики Казахстан. И, прежде чем соглашаться на якобы выгодные предложения, которые могут показаться вам сомнительными, стоит сто раз подумать!