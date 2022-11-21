Нелегальные посредники: зачем мошенники ищут "сотрудников" на биржах труда

Все чаще в Сети можно встретить объявления о приеме на работу, где к кандидатам предъявляются минимальные требования, но зато "работодатели" обещают высокий заработок за короткий срок.

Будьте осторожны, возможно, за этими вакансиями стоят мошенники. Подробнее Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



В мошеннических объявлениях предлагается работа, связанная с переводом и обналичиванием денег, в основном "удаленка", без оформления документов, то есть неофициально.

"Работодатели" используют такие слова, как "серьезный заработок за несколько часов", "трудоустройство без проверок и заполнения документов", "гарантия высокого дохода".

Мошенники, которые публикуют данные вакансии, либо не указывают оклад, либо предлагают много денег за пару часов работы. В липовых объявлениях о приеме на работу не описаны конкретные профессиональные требования к соискателям ни по уровню образования, ни по опыту работы, нет перечня их обязанностей, кроме как осуществление перевода денег и онлайн-взаимодействие с работодателем. Имейте в виду, что людей, которых принимают на такую работу, называют дропперами или дропами.

Дроппер или дроп – это тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных мошенниками денег, либо он, сам того не зная, становится объектом мошенничества. В последнем случае дроп не всегда понимает, что его вовлекли в преступную схему, использовали в качестве посредника, поскольку аферисты умело замаскировали свои действия под "легальный бизнес".

Дропа нанимают, чтобы он переводил незаконно полученные деньги между разными счетами. Это позволяет преступникам запутать свои следы и усложнить работу следствию. При этом мошеннические переводы могут совершаться в разных странах и от имени разных людей. За свою работу дроппер может получать процент от денежных средств, которые с его помощью перевели злоумышленники.

Следователи при расследовании случаев онлайн-мошенничества в первую очередь выходят на дропперов. Как правило, они становятся соучастниками преступления и могут получить соответствующее наказание, согласно ст. 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество", вплоть до лишения свободы.

Совет: всегда помните про бесплатный сыр в мышеловке. Поэтому ни в коем случае не откликайтесь на подобного рода вакансии и не соглашайтесь на сомнительные предложения, если не хотите оказаться соучастником преступления.

Где еще используются дропы?

Дропперы нужны интернет-мошенникам в сфере продажи товаров, где применяется схема "товар по предоплате". Дроп назначается генеральным директором якобы официального интернет-магазина, который активно рекламируется в интернете. У такого магазина есть, казалось бы, подтверждающие документы, фишинговый сайт, отзывы покупателей. Мошенники после поступления заявки от клиентов просят предоплату за товар, люди им отправляют деньги, но взамен не получают ничего. А потом оказывается, что магазин закрылся, и вернуть деньги невозможно. При этом настоящих организаторов-аферистов найти не удается, а директор магазина может вообще не подозревать, что его попросту использовали.

Совет: будьте осторожны, если вас просят отправить предоплату за товар. Нужно внимательно изучить информацию об интернет-магазине, его сайт, все ли разделы функционируют. Фишинговый сайт содержит множество грамматических и орфографических ошибок, на нем могут быть размещены фейковые отзывы от "покупателей". К примеру, они могут быть написаны "под копирку", либо имена пользователей и их фотографии будут весьма странными. Почитайте о данном сайте в СМИ, в соцсетях.

Знайте, что настоящие продавцы должны:

размещать ссылки на интернет-ресурсы (электронная торговая площадка, интернет-магазин) с содержанием сведений об основных потребительских свойствах товара, наименование продавца, его юридический адрес и абонентский номер, зарегистрированный у оператора сотовой связи Казахстана;

предоставить перед заключением договора купли-продажи потребителю на казахском и (или) русском языках информацию о товаре, его стоимости, процедуре оплаты, условиях и стоимости доставки, гарантийном сроке (при его наличии);

при продаже товара по образцу и (или) описанию передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию;

иметь в наличии документы, подтверждающие право собственности продавца на товары, исключением являются товары собственного производства.



Мошенники часто используют дропов в качестве курьеров. Они размещают вакансию на сайтах о трудоустройстве. Когда нужный кандидат находится, то аферисты просят его онлайн отправить сканы документа, удостоверяющего личность, чтобы якобы "пройти проверку службы безопасности", а иногда и скан платежной карты – якобы для зачисления заработной платы А потом мошенники не перезванивают, пропадают и используют документы и карточку своей жертвы в своих корыстных целях.

Совет: никогда не высылайте свои документы и другие личные данные, в том числе реквизиты платежных карточек, пин-коды, пароли от личных аккаунтов, посторонним лицам. Серьезные организации назначают встречу, собеседование и не запрашивают ваши персональные и платежные данные. После заключения трудового договора работодатели тем более не запрашивают секретные коды и пароли (CVV-CVC-коды, SMS и другое). Эти данные не стоит раскрывать никому, кто настойчиво просит их переслать.

Дропперами чаще становятся те граждане, которые верят, что могут быстро и легко заработать, кто остро нуждается в деньгах и соглашается на любую работу. Мошенники это прекрасно понимают и пользуются этим. Поэтому чаще всего в качестве кандидатов они рассматривают и пытаются заманить в свои сети студентов, безработных, представителей маломобильных групп, в том числе пожилых граждан.

Дропперы, участвующие в мошеннических схемах, несут правовую ответственность по законодательству Республики Казахстан. И, прежде чем соглашаться на якобы выгодные предложения, которые могут показаться вам сомнительными, стоит сто раз подумать!