Почему треть выпускников колледжей в Казахстане трудится не по специальности - исследование

Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни, но сегодня молодежь все чаще сталкивается с разрывом между образованием и реальными требованиями рынка труда. Почему многие молодые люди не могут найти работу по специальности, - в материале Zakon.kz.

По данным статистики за 2024 год численность населения страны достигла 20,28 млн человек, из которых доля несовершеннолетних детей составила 34%. Прогнозы показывают, что ежегодный приток новых работников на рынок труда приведет к увеличению численности молодежной рабочей силы до 6 млн человек к 2030 году, – приводит статистику главный эксперт отдела мониторинга общественного мнения КИСИ при президенте РК Гулназ Касимова.

Что такое прекариат?

Казахстанский рынок труда сталкивается с двойственным вызовом: с одной стороны, ощущается нехватка квалифицированных специалистов в сфере инженерии, IT и точных наук, с другой – переизбыток выпускников гуманитарных специальностей, не находящих применения своим знаниям.

"Так, в 2023/2024 учебном году выпустились 157 106 студентов, из которых 37,7% приходится на образование, и только 17,1% – на инженерные, обрабатывающие и строительные специальности". Гулназ Касимова

Одним из ключевых факторов кризиса занятости является несоответствие системы образования требованиям рынка, считает эксперт. Несмотря на значительные государственные инвестиции в высшее образование и ежегодное выделение тысяч образовательных грантов, реальный коэффициент трудоустройства по специальности остается низким.

Согласно выборочному анкетированию БНС АСПиР РК, более пятой части молодых специалистов трудоустроено не по специальности: для ТиПО – 29%, для высшего образования – 17%.

"Выпускники вузов и ТиПО все чаще уходят в сферу услуг или занимают позиции, не требующие высшего образования. И мы видим, как подобные тенденции способствуют развитию прекариата – социальной группы, характеризующейся нестабильной занятостью и заработной платы, а также отсутствием социальных гарантий". Гулназ Касимова

По мнению аналитика, ключевым элементом решения проблемы должна стать эффективная профориентация на уровне школьного образования. Однако в настоящее время в школах различных регионов страны профориентационная работа проводится без единого системного подхода. В условиях разнородности учащиеся чаще испытывают недостаток инструментов для осознанного выбора профессии и ориентируются скорее на престижность диплома, чем на реальные перспективы трудоустройства.

"В результате многие молодые люди оказываются в профессиях, которые не соответствуют их навыкам и интересам, что ведет к неудовлетворенности работой и высокой текучести кадров". Гулназ Касимова

Для исправления сложившейся ситуации необходимы системные меры, – полагает специалист из КИСИ. Важную роль могут сыграть подготовка специалистов-профориентологов, использование цифровых платформ профориентации, позволяющих школьникам проходить тестирование на профессиональные склонности, изучать востребованные профессии и адаптировать образовательные траектории к реальным запросам экономики.

Кроме того, в рамках Года рабочих профессий запланирована модернизация системы ТиПО, которая подразумевает не только увеличение бюджета, но и развитие прикладных навыков, расширение возможностей для стажировки и развитие дуального обучения в сотрудничестве с работодателями. Все эти меры продиктованы реальной необходимостью, так как без глубоких реформ дисбаланс на рынке труда будет усиливаться, приводя к росту социального неравенства.

А как у них?

В мире есть много стран, где дуальная система образования демонстрирует высокую эффективность благодаря сочетанию теоретического обучения и практической подготовки на предприятиях, – рассказывает эксперт по человеческому развитию ПРООН профессор истории Владимир Осколков. Здесь особо показателен пример Германии. Вот несколько цифр, подтверждающих успешность этой модели

Участие предприятий. Около 19,8% немецких компаний, преимущественно малых и средних, участвуют в дуальной системе профессионального образования, что составляет 427 227 из 2,16 миллиона предприятий.

Около 19,8% немецких компаний, преимущественно малых и средних, участвуют в дуальной системе профессионального образования, что составляет 427 227 из 2,16 миллиона предприятий. Количество обучающихся. В дуальной системе профессионального образования обучается около 1,25 млн человек, из которых 65,5% – юноши.

В дуальной системе профессионального образования обучается около 1,25 млн человек, из которых 65,5% – юноши. Трудоустройство после обучения. Примерно 74% выпускников дуальной системы остаются работать в компаниях, где проходили обучение, что указывает на высокую востребованность специалистов, подготовленных по этой модели.

Примерно 74% выпускников дуальной системы остаются работать в компаниях, где проходили обучение, что указывает на высокую востребованность специалистов, подготовленных по этой модели. Инвестиции в обучение. В среднем, предприятие инвестирует около 18 000 евро на одного обучающегося в рамках дуальной системы.

В среднем, предприятие инвестирует около 18 000 евро на одного обучающегося в рамках дуальной системы. Популярность среди молодежи. Около 60% немецкой молодежи, что составляет примерно 1,6 миллиона человек, выбирают дуальную форму обучения, предпочитая ее другим образовательным моделям.

Около 60% немецкой молодежи, что составляет примерно 1,6 миллиона человек, выбирают дуальную форму обучения, предпочитая ее другим образовательным моделям. Средняя оплата труда во время профобучения составляет 908 евро в месяц.

Немецкая модель дуального образования служит примером для многих стран мира. Ее популярность растет благодаря эффективной интеграции теоретических знаний и практических навыков, что способствует подготовке квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям современного рынка труда, – заканчивает эксперт ПРООН.

Ранее мы сообщали, что большинство безработных в Казахстане имеют неоконченное среднее образование.