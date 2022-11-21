Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

В адрес Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю переизбрания на пост президента Республики Казахстан 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Си Цзиньпин отметил, что победа Касым-Жомарта на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа.





"Убежден, что под вашим превосходным руководством ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана. Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства", – говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров также поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах.

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. По предварительным итогам подсчета голосов на президентских выборах в Казахстане лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов избирателей.