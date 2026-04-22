Недалеко от Алматы произошло землетрясение
Утром 22 апреля 2026 года произошло землетрясение недалеко от Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации Института сейсмологии Кыргызстана, подземные толчки зафиксированы в 04:26 по времени Астаны. Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Казахстана, в горах Кюнгей-Ала-Тоо, в 23 км к северу от села Григорьевка, в 22 км северо-западу от села Кожояр.
В населенных пунктах КР землетрясение не ощущалось.
Сейсмологи Казахстана по этому землетрясению информацию не публиковали.
В Каспийском море ранее зафиксировали серию землетрясений.
Читайте также
