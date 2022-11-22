Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 268

Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 268 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом во вторник, 22 ноября, написал портал Detik со ссылкой на индонезийское национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Накануне подземные толчки привели к жертвам и масштабным разрушениям на острове Ява.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, 21 ноября, в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. Ранее сообщалось, что оно унесло жизни 162 человек, среди них большинство составляют дети.

По данным местных властей, сейчас 151 человек числится пропавшим без вести. Более тысячи человек получили ранения. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения.

Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.

Более 7 тыс. человек все еще не могут вернуться в свои жилища.

