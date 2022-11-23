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Налоговые декларации Трампа будут обнародованы

Трамп Фото: pixabay
22 ноября Верховный суд США разрешил обнародовать налоговые декларации бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Декларации запрошены комитетом Палаты представителей, возглавляемым демократами. Решение принято единогласным решением судей, сообщает CNN.

Трамп в течение многих лет пытался скрыть обнародование своих налоговых деклараций и в настоящее время находится под многочисленными расследованиями.

Председатель Комитета по путям и средствам Палаты представителей Ричард Нил, демократ из Массачусетса, впервые запросил налоговые декларации у Налогового управления в 2019 году.

В конце прошлого года назначенный Трампом судья вынес решение в пользу Палаты представителей, а Окружной апелляционный суд округа Колумбия США отказался отменить это решение. Суд постановил, что запрос документов преследовал законную цель – изучить налоговое законодательство применительно к бывшему президенту.

"Мы знали силу нашего дела, мы придерживались курса, следовали советам адвокатов, и, наконец, наше дело было подтверждено высшим судом страны. Это выше политики, и теперь комитет будет осуществлять надзор, которого мы добивались последние три с половиной года."Председатель Комитета по путям и средствам Палаты представителей Ричард Нил

22 ноября Член Комитета по путям и средствам Палаты представителей Ллойд Доггетт сказал корреспонденту CNN, что он надеется, что комитет получит налоговые декларации к следующей неделе.

Согласно данным опроса Университета Квиннипиак, почти 6 из 10 американцев не одобряют предложение бывшего президента Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2024 году. Около половины считает, что у него есть вероятность вновь стать президентом.

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