Задержаны мошенники, выдававшие себя за руководителей госорганов

Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые представлялись доверенными лицами руководителей государственных органов, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора, группа мошенников вводила в заблуждение граждан, похищала их денежные средства путем подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов.

Один из участников группы Абдикеримов Б.К. с санкции суда заключен под стражу. У другого участника Туранова М.Ж. изъято удостоверение генерал-майора "Центра международной полиции".





"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений", – говорится в сообщении.





Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

19 ноября Антикором по делу о хищении был объявлен в розыск Бахтияр Байсеитов.