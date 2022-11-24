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Казахстанский комик извинился за оскорбительные высказывания в отношении женщин

комик Фото: скриншот видео
Стендапера Анди Топалидиса осудили на 10 суток за оскорбительные высказывания в отношении женщин. Молодой человек решил публично извиниться, сообщает Zakon.kz.

Свои высказывания он назвал "максимально некорректными и некрасивыми". Также артист пообещал, что не повторит такого поведения в будущем.


Ранее в социальных сетях распространилось видео с участием Анди Топалидиса. Пользователи Сети возмутились высказываниями стендапера. После чего ситуацией заинтересовались в полиции.

Артисту в Алматы назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.

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