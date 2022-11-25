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В Казахстане морепродукты и рыба подорожали на 24% за год

еда, цены Фото: pixabay
По итогам октября текущего года цены на рыбу и морепродукты выросли на 24,3% за год. В том числе свежая или охлажденная рыба подорожала на 17,4%, мороженая — на 16%, переработанная и консервированная — на 31,3%, следует из данных Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе рост цен на рыбу и морепродукты сильнее всего ощутили жители Павлодарской (на 42,5%) и Мангистауской (на 38,1%) областей, а также Шымкента (на 32,5%). Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Абайской области: на 12,9%.

За январь–октябрь текущего года в стране произвели 40,3 тыс. тонн свежей, охлажденной и мороженой рыбы — на 16,6% больше, чем годом ранее. Основное производство было сконцентрировано в Атырауской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях: 11 тыс., 9,2 тыс. и 8,3 тыс. тонн соответственно, пишет energyprom.kz.

Также было произведено 8,8 тыс. тонн приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и ее заменителей — сразу на 22,2% меньше, чем годом ранее.

Наибольший объем продукции пришелся на Туркестанскую область: 3,4 тыс. тонн, плюс 56,7%. В тройке лидеров также оказались Западно-Казахстанская (2,2 тыс. тонн, -6,3% за год) и Восточно-Казахстанская (702 тонны, -23,9%) области.

Казахстанцы стали потреблять меньше рыбы и морепродуктов. Потребление таких значимых групп продуктов питания, как молоко и молочные продукты, снизилось на 6,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий – на 4,7%, мяса и мясопродуктов – на 1,7%.

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