И хочется, и колется: что происходит с ценами на рыбу и морепродукты в Казахстане

Любители морских деликатесов теперь платят больше. В Казахстане существенно подорожали морепродукты и рыба. За год цены поднялись в среднем на 16%. Раскошеливаться приходится и тем, кто покупает консервированные шпроты. Сколько сейчас стоят дары моря и где дешевле, выяснял Zakon.kz.

Подорожание рыбы и морепродуктов в Казахстане за год

Рыба и морепродукты по стоимости стали для казахстанцев дорогостоящими деликатесами. В марте 2026 года цены в среднем по Казахстану подскочили на 15,7% по сравнению с тем же месяцем 2025-го. Это один из самых высоких скачков за последнее десятилетие, уступающий лишь пиковым значениям 2023-го, когда произошло подорожание сразу на 25,4%, сообщает Energyprom.kz

Какие рыбные товары, где и насколько подорожали

Наиболее резкое удорожание рыбы и морепродуктов заметили жители области Улытау. В тройку с наибольшими показателями вошли Кызылординская область и Алматы. Наименее выраженное повышение цен зафиксировали в Мангистауской и Жамбылской областях.

Больше всего в категории рыбных товаров выросла в цене черная и красная икра. Ударили по карманам потребителей консервированные шпроты и тунец. Одинаково увеличилась стоимость мороженой, соленой, копченой и вяленой рыбы. Чуть меньше подорожала свежая и охлажденная. Очищенные креветки подорожали ненамного, но надо отметить, что и без того их мог позволить себе не каждый.

"2-3 года назад я покупала на рынке возле дома жереха, судака, окуня. Тогда они стоили до полутора тысяч за килограмм, а сейчас то же самое продают за 2000-2200. Мне как пенсионерке стало дороговато, поэтому теперь беру змееголова, и даже он уже дорогой: 1300-1500 тенге за кило. Брать стараюсь на оптовке, там подешевле. Селедку, скумбрию покупаю часто. А из морепродуктов беру только красную икру пару раз в год – на свой день рождения и на Новый год", – сказала жительница Алматы Асылай.

По словам продавцов, почти вся речная и озерная рыба на прилавках из водоемов Казахстана. В Алматы доставляют в основном из Конаева, Алакольского района, Или и Балхаша. В Алматы и области популярна форель. Ее разводят в форелевых хозяйствах специально на продажу.

Морскую рыбу и морепродукты импортируют к нам в страну из-за границы. Исключение – казахстанская часть Каспийского моря.

"Из Каспия привозят осетра и разные морепродукты. Оттуда закупаем морского окуня, когда он есть у поставщика. Рыбу, которая водится в Алматинской области, из других регионов не везем, это нерентабельно, транспортировка не окупится. А вообще у нас товар из разных стран. Горбуша – из России, из Владивостока, минтай – с Камчатки, скумбрия есть тихоокеанская и атлантическая из Норвегии, сибас и дорада – из Турции, дори – из Новой Зеландии. Стоимость сильно разнится. Берут все, но чаще – широко известные виды рыбы, икру, креветки и кальмары. Мы меняем цены обычно раз в год, когда повышает поставщик. Покупателям советуем брать рыбу и морепродукты либо в рыбных магазинах, либо на базарах у проверенных продавцов, но ни в коем случае не из машин на обочине. У стихийных торговцев неизвестно откуда рыба и как ее хранят", – рассказала продавец рыбного магазина Жанна Фирсова.

Средние цены на популярную рыбу

В Бюро Нацстатистики РК изучили рынок: средняя цена копченой скумбрии по стране составила 5800 тенге за килограмм. Соленая сельдь обходится покупателям в 2400 тенге за кило. Шпроты в масле стоят около 1100 тенге. Примечательно, что и покупатели, и продавцы сталкиваются с удорожанием, несмотря на рост производства.

Производство и переработка рыбы

Рыбная отрасль Казахстана начала 2026 год с оживления в производственном секторе. За январь и февраль отечественные предприятия выпустили 8,1 тысячи тонн свежей и мороженой рыбы. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Положительную динамику демонстрирует и переработка: производство готовых изделий и консервов выросло на 9% и достигло 2,3 тысячи тонн.

В сфере внешней торговли ситуация остается неоднозначной. Казахстан по-прежнему сильно зависит от импорта мороженой рыбы. За январь 2026 года завезено 3,1 тысячи тонн этой продукции на 13,9 миллиона долларов, тогда как экспорт составил меньше тысячи тонн – на 1,5 миллиона "зеленых".

Однако в сегменте рыбного филе и фарша Казахстан является активным продавцом. Объем экспорта в денежном выражении больше чем в три раза превысил импорт: в январе продано 5,5 миллиона против 1,6 миллиона долларов. В тот же месяц к нам завезли 314,7 тонны ракообразных и 64,4 тонны моллюсков.

Где покупать выгоднее?

Экономные люди ходят за рыбой и морепродуктами на базары, немного дороже закупаться в рыбных магазинах, гораздо выше цены в супермаркетах. Заказывать этот нежный товар через интернет на дом нежелательно. Перед покупкой лучше увидеть вживую и понюхать, говорят продавцы.

Признаки качества рыбы:

Запах. Свежий продукт рыбой и не пахнет, а может отдавать запахом водоема (морем, рекой и даже тиной). Резкий или неприятный запах (к примеру, аммиачный) – повод отказаться от покупки.

Внешний вид. Тушка должна быть упругой, однородной, без излишков слизи, темных пятен и непривычной для конкретного сорта рыб окраски. Наличие зеленоватых пятен на брюхе – верный признак того, что рыба испортилась.

Жабры. Им стоит уделять отдельное внимание. У свежей рыбы они красного цвета. Серые или почерневшие жабры – индикаторы некачественного продукта.

Глаза. Должны быть ясными, прозрачными и выпуклыми. Если они "усохшие" или ввалились – значит, рыба провела на прилавке больше времени, чем положено.

Польза от рыбы и морепродуктов

Их ценят за высокую питательность, большое количество витаминов и нужных организму микроэлементов. Белка в рыбе примерно столько же, сколько и в мясе, а жиры гораздо полезнее.

"Рыба является источником полноценного белка, легкоусвояемого жира, богатого витаминами. Морская рыба содержит большой набор минеральных солей и микроэлементов: йод, фосфор, фтор, селен. Кроме того, рыба и морепродукты обеспечивают организм витаминами А, D, E и группы В. На основании многочисленных исследований рекомендуется есть рыбу регулярно: не менее двух раз в неделю или ежедневно по 50 граммов. Это хорошая профилактика ряда заболеваний. Если потреблять реже, ничего страшного, только эффект будет меньше. Следует отдавать предпочтение некрупной рыбе, например, сельди, скумбрии, форели, так как крупная, по мнению химиков, содержит больше солей тяжелых металлов", – пояснила терапевт-диетолог Екатерина Дудинкова.

Меры профилактики

Рыбная продукция опасна паразитами. Риск заражения возникает при поедании сырой, слабозамороженной и слабосоленой рыбы.

Наиболее надежные способы термической обработки – варка, обжаривание или запекание.

С момента закипания необходимо варить рыбу не менее 15 минут.

Жарить или запекать в распластанном виде около получаса. При жарке сковороду лучше закрыть крышкой – это ускорит процесс обеззараживания. В духовке рыбу можно накрыть фольгой.

Не забывайте правила выбора и приготовления рыбы и тогда получите максимум пользы для здоровья.