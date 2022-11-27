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Постояльцев соцобъектов Экибастуза перевозят в Павлодар

Постояльцев соцобъектов Экибастуза увозят в Павлодар Фото: Zakon.kz
Власти держат наготове автобусы для возможной передислокации, сообщает Zakon.kz.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации в Экибастузе на 14:30.

Аким обошел социальные объекты. Власти приняли решение перевезти постояльцев из Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации в Павлодар.

"По больницам – пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба".Абылкаир Скаков

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

По данным Минэнерго, в настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады. 



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Данияр Кунафин
Павлодар Экибастуз
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