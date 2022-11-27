Постояльцев соцобъектов Экибастуза перевозят в Павлодар
Фото: Zakon.kz
Власти держат наготове автобусы для возможной передислокации, сообщает Zakon.kz.
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации в Экибастузе на 14:30.
Аким обошел социальные объекты. Власти приняли решение перевезти постояльцев из Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации в Павлодар.
"По больницам – пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба".Абылкаир Скаков
27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.
По данным Минэнерго, в настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.
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