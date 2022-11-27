Постояльцев соцобъектов Экибастуза перевозят в Павлодар

Власти держат наготове автобусы для возможной передислокации, сообщает Zakon.kz.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации в Экибастузе на 14:30.

Аким обошел социальные объекты. Власти приняли решение перевезти постояльцев из Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации в Павлодар.

"По больницам – пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба". Абылкаир Скаков

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

По данным Минэнерго, в настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.







