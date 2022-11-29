В Казахстане ботинки и туфли подорожали на 16,6% за год

Цены на ботинки, туфли и другую обувь в октябре по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 16,6%. Об этом рассказали в Бюро по статистике Казахстана 29 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане произвели 857 тыс. пар кожаной обуви. Объем производства обуви из кожи за январь – октябрь 2022 года составил 856,9 тыс. пар, что на 5,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В эти данные не включили спортивную обувь.

В целом за январь – сентябрь этого года было выпущено 1 117,8 тыс. пар обуви, при этом импортировано 28 284,6 тыс. пар. Доля импорта составила 96,2%.

В конце октября этого года одежда в Казахстане подорожала на 14,6% за год. Жители Астаны ощутили рост цен сразу на 25% за год.

Несмотря на то, что проблем с доставкой одежды и обуви в Казахстан нет, продавцы-ретейлеры с тревогой смотрят в завтрашний день. Цены на товар, говорят эксперты, будут только расти.



