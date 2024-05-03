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В Алматы пенсионера забили до смерти в парке

В Алматы пенсионера забили до смерти в парке, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:38 Фото: Zakon.kz
В Алматы полиция расследует убийство пожилого мужчины, сообщает Zakon.kz.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Сообщалось, что 75-летнего мужчину убили "средь бела дня в парке во время пробежки". В каком именно парке города это произошло, не сообщается.

В ДП Алматы дали краткий комментарий:

"По факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека, расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются".

2 мая мы сообщали о том, что в уличном туалете в Жамбылской области до смерти избили школьника.

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