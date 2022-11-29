Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жительница Экибастуза опубликовала видео затопленной многоэтажки

Жительница Экибастуза опубликовала видео затопленной многоэтажки Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
27 ноября Экибастуз остался без тепла и горячей воды. Спустя два дня 25 многоэтажных жилых домов и 90 частных домов в городе по-прежнему остаются без тепла, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Zakon.kz прислали видео жительницы города. Она отмечает, что "в Экибастузе катастрофа".

Также женщина за кадром заявляет, что по-прежнему нет воды и отопления.


"Мы всех обзвонили. Все только принимают заявки. На улице сорок градусов мороза. Примите во внимание!" — говорит автор.

Еще одна жительница города поделилась видео из квартиры с окнами, покрытыми льдом.


Вместе с тем, по данным городского акимата, Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме.

Отмечено, что продолжается устранение повреждений на теплосетях.

"Утром выявлены проблемы с поступлением тепла в 25 многоэтажных и 90 частных домах. На тепломагистралях горячая вода есть. Но требуется завершение ремонта внутренних сетей теплоснабжения. Для этого дополнительно привлекаются 23 бригады".Пресс-служба акимата Экибастуза

Работа по восстановлению теплоснабжения города продолжается и находится на личном контроле и. о. акима области, заключили в пресс-службе.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. 

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Читайте также

Пожар произошел в здании ж/д вокзала "Алматы-2"

В Москве нашли мертвой участницу "Мисс Казахстан – 2000"

Анастасия Московчук
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления