Жительница Экибастуза опубликовала видео затопленной многоэтажки

27 ноября Экибастуз остался без тепла и горячей воды. Спустя два дня 25 многоэтажных жилых домов и 90 частных домов в городе по-прежнему остаются без тепла, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Zakon.kz прислали видео жительницы города. Она отмечает, что "в Экибастузе катастрофа".

Также женщина за кадром заявляет, что по-прежнему нет воды и отопления.





"Мы всех обзвонили. Все только принимают заявки. На улице сорок градусов мороза. Примите во внимание!" — говорит автор.

Еще одна жительница города поделилась видео из квартиры с окнами, покрытыми льдом.





Вместе с тем, по данным городского акимата, Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме.

Отмечено, что продолжается устранение повреждений на теплосетях.

"Утром выявлены проблемы с поступлением тепла в 25 многоэтажных и 90 частных домах. На тепломагистралях горячая вода есть. Но требуется завершение ремонта внутренних сетей теплоснабжения. Для этого дополнительно привлекаются 23 бригады". Пресс-служба акимата Экибастуза

Работа по восстановлению теплоснабжения города продолжается и находится на личном контроле и. о. акима области, заключили в пресс-службе.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

