Эрдоган заявил, что не будет отчитываться за военные операции в Сирии и Ираке

Фото: akorda.kz

Эрдоган заявил, что не будет отчитываться ни перед кем за военные операции на севере Сирии и Ирака, сообщает Zakon.kz.

По заявлениям Эрдогана, никто не сможет пустыми угрозами заставить Турцию занять позиции, противоречащие ее интересам в политической, дипломатической, экономической и военной областях, передает Anadolu. "Принимая меры по обеспечению безопасности нашей родины и нашего народа, мы ни у кого не спрашиваем разрешения и ни перед кем не отчитываемся. Мы не должны терпеть лицемерие тех, кто поддерживает зарегистрированную террористическую организацию играми со сменой названия". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган По словам Эрдогана, никого не должны беспокоить военные операции Турции, направленные на расширение круга безопасности и мира. 20 ноября Турция нанесла авиаудары по нескольким городам на севере Сирии. Авиаудары произошли через неделю после взрыва на оживленном проспекте Стамбула. Читайте также Появилось видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце Южная Корея призвала Китай повлиять на Ким Чен Ына Касым-Жомарт Токаев прилетел во Францию

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