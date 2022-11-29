Разработан порядок легализации авто, ввезенных в РК до 1 сентября

МВД РК разработало порядок проведения легализации транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что срок легализации таких авто начинается с 1 января 2023 года и заканчивается 1 июля 2023 года. При этом легализация не распространяется на транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года.

Чтобы легализовать свой автомобиль, нужно обратиться с заявлением в филиалы Правительства для граждан или через портал электронного правительства. Заявление будет рассматриваться уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения.

Для легализации авто потребуются документы:

заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя; паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) и/или свидетельство о регистрации транспортного средства; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.



После чего уполномоченный орган проверяет заявителя и автомобиль на предмет нахождения их в розыске, на наличие ограничений и обременений, наложенных на транспортное средство, и принимает одно из решений:

о возврате документов (если они не соответствуют требованиям);

об отказе в легализации транспортного средства;

о легализации транспортного средства.



После вынесения решения о легализации транспортного средства его владелец:



проходит процедуру таможенного оформления транспортного средства (для транспортных средств, ввезенных: из-за пределов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС; Кыргызской Республики;



уплачивает пошлины и сборы, установленные Кодексом "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".



Сбор за первичную регистрацию транспортных средств, подлежащих легализации, уплачивается в размере 200 тыс. тенге.

При этом владельцы легализуемых авто освобождаются от исполнения расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации транспортных средств, установленных Экологическим кодексом РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря.

Ранее сообщалось, что поставить автомобиль с иностранными номерами на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тыс. тенге.

Парламент Казахстана принял 24 ноября в двух чтениях поправки в Налоговый кодекс.

1 сентября президент Казахстана в Послании поставил задачу предоставить право казахстанцам легализовать свои автомобили. По его словам, эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку.