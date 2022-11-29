Как встречали Касым-Жомарта Токаева в Париже

В Париже состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который находится 29 ноября с официальным визитом во Франции, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

В начале церемонии глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.



Фото: akorda.kz

Затем президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты почетного караула.

29 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Париж. Во время переговоров он пригласил президента Франции посетить Казахстан.

Эммануэль Макрон сообщил об открытии в Казахстане в 2024 году новых школ с обучением французскому языку.

