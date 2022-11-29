Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как встречали Касым-Жомарта Токаева в Париже

президент Фото: akorda.kz
В Париже состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который находится 29 ноября с официальным визитом во Франции, сообщает Zakon.kz.

Париж

Фото: akorda.kz

В начале церемонии глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

президент

Фото: akorda.kz

Затем президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты почетного караула.

29 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Париж. Во время переговоров он пригласил президента Франции посетить Казахстан.

Эммануэль Макрон сообщил об открытии в Казахстане в 2024 году новых школ с обучением французскому языку.

Читайте также

Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

Руслан Желдибай объяснил, о каком "тройственном союзе" говорил Путин с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев прилетел во Францию

Ирина Лукичева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления