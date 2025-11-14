Как прошла церемония приветствия Касым-Жомарта Токаева в Ташкенте
14 ноября 2025 года в Ташкенте состоялась официальная церемония приветствия президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Были исполнены национальные гимны Казахстана и Узбекистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.
В завершение церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.
Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
