События

Как прошла церемония приветствия Касым-Жомарта Токаева в Ташкенте

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:48 Фото: akorda.kz
14 ноября 2025 года в Ташкенте состоялась официальная церемония приветствия президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Были исполнены национальные гимны Казахстана и Узбекистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.

В завершение церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

