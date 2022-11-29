Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Психолог назвала лучший метод избежать стресса и выгорания

работа, процесс Фото: pixabay
Чтобы не утратить интерес к жизни и работе, нужно научиться ставить на паузу бесконечную гонку. Есть эффективный способ борьбы с тревогой и эмоциональным выгоранием, сообщает Zakon.kz.

Для восполнения внутреннего ресурса важно остановиться, попытаться услышать свое подсознание. Такой внутренний диалог может стать для нашей психики спасением, говорит психолог и бизнес-коуч Анна Жюсталь. 

"Устройте себе "праздник непослушания", дайте волю чувствам и воплотите в жизнь те желания, которые кажутся нерациональными. Потратьте половину зарплаты на новый шарфик или рваните на уикенд в глухой медвежий угол", — сообщила психолог.


Постоянное стремление все контролировать и удержание себя "в узде" провоцирует потерю способности расслабляться. На психосоматическом уровне тотальный самоконтроль отзывается спазмами мышц и блоками во всем теле.


"Помимо "праздников непослушания", важно постоянно повышать свой энергетический уровень. Поднять его можно с помощью работы на уровне тела. Йога, пробежка, прогулки, плавание и любой другой спорт, который помогает сконцентрироваться в моменте, пробуждает и перезагружает мозг", — говорит Анна Жюсталь.

Нужно постараться свести к минимуму общение с людьми, которые постоянно жалуются на жизнь. Общение с ними ухудшает самочувствие и эмоциональный фон.

"Влияет на повышение тревоги и выгорание также повседневная рутина. На нее тратятся не только силы, но и самый невосполнимый ресурс — время. Избежать этого можно, правильно организовав свое расписание. Ставьте перед собой задачи на день, с которыми легко справитесь без стресса и спешки, и избегайте задач, заведомо невыполнимых. В противном случае можно потерять энергию из-за чувства вины перед собой и пострадавшей уверенности в себе и самооценки", – отметила она.

Также Жюсталь посоветовала комбинировать творчество, логические задачи и физическую работу в течение дня. Это поможет не только развивать оба полушария мозга, но и отдыхать, переключаясь с одного вида деятельности на другой, пишет "Газета.ru"

"Не забывайте себя хвалить, даже если выполнили самую легкую из своих задач – это придаст энергии и мотивирует на дальнейшую работу. Кстати, свои успехи можно визуализировать. Распечатайте свой план на день и по мере выполнения его пунктов вычеркивайте сделанное яркими маркерами. По мере того, как ваш список будет окрашиваться в веселые цвета, вы будете ощущать гордость за то, как много успели", – сказала психолог.

Чтобы настроить себя на рабочий лад и повысить продуктивность, нужно выполнить несколько простых действий. Эксперт Джон Брэндон рассказал, как за cемь минут настроиться на работу. 

Читайте также

10 способов использовать скотч в быту

Эксперт рассказала, почему строгие диеты не работают

В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления