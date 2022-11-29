Психолог назвала лучший метод избежать стресса и выгорания

Чтобы не утратить интерес к жизни и работе, нужно научиться ставить на паузу бесконечную гонку. Есть эффективный способ борьбы с тревогой и эмоциональным выгоранием, сообщает Zakon.kz.

Для восполнения внутреннего ресурса важно остановиться, попытаться услышать свое подсознание. Такой внутренний диалог может стать для нашей психики спасением, говорит психолог и бизнес-коуч Анна Жюсталь.

"Устройте себе "праздник непослушания", дайте волю чувствам и воплотите в жизнь те желания, которые кажутся нерациональными. Потратьте половину зарплаты на новый шарфик или рваните на уикенд в глухой медвежий угол", — сообщила психолог.





Постоянное стремление все контролировать и удержание себя "в узде" провоцирует потерю способности расслабляться. На психосоматическом уровне тотальный самоконтроль отзывается спазмами мышц и блоками во всем теле.





"Помимо "праздников непослушания", важно постоянно повышать свой энергетический уровень. Поднять его можно с помощью работы на уровне тела. Йога, пробежка, прогулки, плавание и любой другой спорт, который помогает сконцентрироваться в моменте, пробуждает и перезагружает мозг", — говорит Анна Жюсталь.

Нужно постараться свести к минимуму общение с людьми, которые постоянно жалуются на жизнь. Общение с ними ухудшает самочувствие и эмоциональный фон.

"Влияет на повышение тревоги и выгорание также повседневная рутина. На нее тратятся не только силы, но и самый невосполнимый ресурс — время. Избежать этого можно, правильно организовав свое расписание. Ставьте перед собой задачи на день, с которыми легко справитесь без стресса и спешки, и избегайте задач, заведомо невыполнимых. В противном случае можно потерять энергию из-за чувства вины перед собой и пострадавшей уверенности в себе и самооценки", – отметила она.

Также Жюсталь посоветовала комбинировать творчество, логические задачи и физическую работу в течение дня. Это поможет не только развивать оба полушария мозга, но и отдыхать, переключаясь с одного вида деятельности на другой, пишет "Газета.ru".

"Не забывайте себя хвалить, даже если выполнили самую легкую из своих задач – это придаст энергии и мотивирует на дальнейшую работу. Кстати, свои успехи можно визуализировать. Распечатайте свой план на день и по мере выполнения его пунктов вычеркивайте сделанное яркими маркерами. По мере того, как ваш список будет окрашиваться в веселые цвета, вы будете ощущать гордость за то, как много успели", – сказала психолог.

Чтобы настроить себя на рабочий лад и повысить продуктивность, нужно выполнить несколько простых действий. Эксперт Джон Брэндон рассказал, как за cемь минут настроиться на работу.

