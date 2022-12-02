В Таразе посмертно осудили подростка за участие в январских беспорядках
Как отмечается, прокурор просил подсудимого (умершего) О. признать виновным в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 272 УК РК ("Массовые беспорядки") без назначения наказания в связи со смертью.
"Суд признал вину О. доказанной исследованными доказательствами. Приговором суда О. признан виновным в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 272 УК РК без назначения ему наказания в связи со смертью".Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области
Судом установлено, что в ночь на 6 января 2022 года подсудимый (умерший) О. принимал участие в массовых беспорядках в Таразе, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества здания городского акимата. Также подсудимый требовал военнослужащих покинуть здание акимата, угрожая поджечь его вместе с ними.
"Вина О. доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей К., А., Ж., заключениями судебно-медицинской, судебно-биологической, судебной медико-криминалистической, судебно-баллистической экспертиз, протоколами опознаний по фотографии, а также другими материалами дела".Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области
В суде отметили, что приговор в законную силу не вступил.
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2 ноября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены.