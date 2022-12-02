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Законодательство РК

В Таразе посмертно осудили подростка за участие в январских беспорядках

В Таразе посмертно осудили подростка за участие в январских беспорядках Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области вынесен приговор несовершеннолетнему участнику январских событий, который погиб во время массовых беспорядков в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, прокурор просил подсудимого (умершего) О. признать виновным в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 272 УК РК ("Массовые беспорядки") без назначения наказания в связи со смертью.

"Суд признал вину О. доказанной исследованными доказательствами. Приговором суда О. признан виновным в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 272 УК РК без назначения ему наказания в связи со смертью".Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области

Судом установлено, что в ночь на 6 января 2022 года подсудимый (умерший) О. принимал участие в массовых беспорядках в Таразе, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества здания городского акимата. Также подсудимый требовал военнослужащих покинуть здание акимата, угрожая поджечь его вместе с ними.


"Вина О. доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей К., А., Ж., заключениями судебно-медицинской, судебно-биологической, судебной медико-криминалистической, судебно-баллистической экспертиз, протоколами опознаний по фотографии, а также другими материалами дела".Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области

В суде отметили, что приговор в законную силу не вступил.

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