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В Экибастузе более 40 домов все еще остаются без воды

ТЭЦ Фото: Zakon.kz
Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что в городе без холодной воды в данное время 40 домов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, работы ведутся постоянно.


"На сегодняшний день у нас более 40 домов остаются без холодного водоснабжения, работы ведутся. На вчерашний день их было 56. То есть имеется динамика. Работу будем продолжать, есть дежурные бригады горводоканала, которые занимаются устранением проблем". Олег Крук

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго уточнили, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. При этом представители министерства сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. 

В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

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