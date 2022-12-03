Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Жамбылской области
На момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых.
"2 декабря в 23:55 в городе Шу произошел пожар в частном жилом доме (загорание домашних вещей и мебели) на площади 30 кв. м. На месте пожара обнаружены тела двоих детей: 2017 г.р. и 2020 г.р. Пожар локализован в 00:10 и ликвидирован в 00:35 силами Службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области".Пресс-служба МЧС РК
Первое подразделение пожарных прибыло через 3 минуты.
По предварительном данным, мать погибших детей, гражданка 1989 г.р., оставила детей дома и ушла, закрыв снаружи дверь.
В МЧС отметили, что 22 октября с семьей, проживающей в данном доме, проводились профилактические работы. Пожарные в ходе рейдовых мероприятий посетили дом и разъяснили правила пожарной безопасности.
По данному факту пожара ОП Шуского района возбуждено дело по ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".
В настоящее время в рамках указанного уголовного дела ведутся следственные мероприятия.
29 ноября пожар произошел в здании ж/д вокзала Алматы-2.