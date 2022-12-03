Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Жамбылской области

Фото: Zakon.kz

2 декабря в городе Шу произошел пожар в частном жилом доме на площади 30 кв. м. На месте пожара обнаружены тела двоих детей, сообщает Zakon.kz.

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