Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Жамбылской области

При пожаре частного дома в городе Шу погибло два ребенка Фото: Zakon.kz
2 декабря в городе Шу произошел пожар в частном жилом доме на площади 30 кв. м. На месте пожара обнаружены тела двоих детей, сообщает Zakon.kz.

На момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых.

"2 декабря в 23:55 в городе Шу произошел пожар в частном жилом доме (загорание домашних вещей и мебели) на площади 30 кв. м. На месте пожара обнаружены тела двоих детей: 2017 г.р. и 2020 г.р. Пожар локализован в 00:10 и ликвидирован в 00:35 силами Службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области".Пресс-служба МЧС РК

Первое подразделение пожарных прибыло через 3 минуты.

По предварительном данным, мать погибших детей, гражданка 1989 г.р., оставила детей дома и ушла, закрыв снаружи дверь.

В МЧС отметили, что 22 октября с семьей, проживающей в данном доме, проводились профилактические работы. Пожарные в ходе рейдовых мероприятий посетили дом и разъяснили правила пожарной безопасности.

По данному факту пожара ОП Шуского района возбуждено дело по ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".

В настоящее время в рамках указанного уголовного дела ведутся следственные мероприятия.

29 ноября пожар произошел в здании ж/д вокзала Алматы-2.

Читайте также

В помощь экибастузцам: из Караганды выехали еще 70 специалистов

Ликвидация последствий ЧП в Экибастузе продолжается: задействованы 7 предприятий

Полиция расследует причины смерти пожилой пары и их внука в Абайской области

Мухит Турсынали
Жамбылская область Шу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замёрзли на улице в области Абай
В области Абай пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замерзли на улице
погода на территории Казахстана
Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления