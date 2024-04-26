Мужчину без сознания и три газовых баллона вынесли из горящего дома спасатели СКО
Фото: pixabay
В г. Петропавловске в частном жилом доме произошел пожар на площади 16 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели эвакуировали из дома в бессознательном состоянии мужчину, который был доставлен в больницу. Также сотрудники ДЧС вынесли три газовых баллона.
"В 23:43 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полный приправ грузовик вспыхнул на трассе в Актюбинской области.
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