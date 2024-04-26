Мужчину без сознания и три газовых баллона вынесли из горящего дома спасатели СКО

В г. Петропавловске в частном жилом доме произошел пожар на площади 16 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели эвакуировали из дома в бессознательном состоянии мужчину, который был доставлен в больницу. Также сотрудники ДЧС вынесли три газовых баллона.

"В 23:43 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полный приправ грузовик вспыхнул на трассе в Актюбинской области.