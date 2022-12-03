Зампремьер-министра будет находиться в Экибастузе до полной ликвидации ЧС

По поручению главы государства первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр продолжает находиться в Экибастузе для контроля работ по ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства РК, для координации действий и принятия оперативных решений вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба.



Так, в настоящее время задействована дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад, состоящих из 261 человека.



По состоянию на 3 декабря завершена работа по 48 домам без отопления из 76, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются. Вместе с тем для горожан по-прежнему функционируют 14 пунктов обогрева.

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Днем позже в городе был объявлен режим ЧС.

29 ноября заместитель премьер-министра и глава МЧС прибыли в Экибастуз. Премьер-министр Алихан Смаилов посетил город 30 ноября.



