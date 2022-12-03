Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Зампремьер-министра будет находиться в Экибастузе до полной ликвидации ЧС

Заместитель премьер-министра будет находиться в Экибастузе до полной ликвидации ЧС Фото: primeminister.kz
По поручению главы государства первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр продолжает находиться в Экибастузе для контроля работ по ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства РК, для координации действий и принятия оперативных решений вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба.

Так, в настоящее время задействована дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад, состоящих из 261 человека.

По состоянию на 3 декабря завершена работа по 48 домам без отопления из 76, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются. Вместе с тем для горожан по-прежнему функционируют 14 пунктов обогрева.

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Днем позже в городе был объявлен режим ЧС.

29 ноября заместитель премьер-министра и глава МЧС прибыли в Экибастуз. Премьер-министр Алихан Смаилов посетил город 30 ноября. 


Читайте также

176 казахстанцев находятся на стационарном лечении от коронавируса

В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети домов

Как в Казахстане планируют регулировать цены на продукты питания

Мухит Турсынали
Правительство РК Скляр Роман Смаилов Алихан Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замёрзли на улице в области Абай
В области Абай пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замерзли на улице
погода на территории Казахстана
Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления