Заместитель премьер-министра и глава МЧС прибыли в Экибастуз

По поручению премьер-министра РК заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в Экибастуз, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определены 14 пунктов обогрева.

Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий.

На месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.