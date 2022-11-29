Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Заместитель премьер-министра и глава МЧС прибыли в Экибастуз

Заместитель премьер-министра и глава МЧС прибыли Фото: primeminister.kz
По поручению премьер-министра РК заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в Экибастуз, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определены 14 пунктов обогрева.

Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий.

На месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Читайте также

Объем товарооборота между Казахстаном и Китаем достиг $18 млрд – Алихан Смаилов

При Агентстве по делам госслужбы появится координационный совет

Дуйсенова рассказала об экзаменах для получения гражданства Казахстана

Константин Вноровский
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления