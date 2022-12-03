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Законодательство РК

В Экибастузе планируют восстановить подачу тепла в большинство домов 4 декабря

дома Фото: очевидцев
Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что в городе Экибастузе в данное время ведутся работы для того, чтобы 4 декабря подать тепло в большинство домов, которые еще не подключили с начала ЧП, сообщает Zakon.kz.

По словам Крука, на местах круглосуточно работают подрядчики – 430 человек.

"430 человек подрядчиков работает, этого хватает. Постараемся сегодня-завтра провести максимальное подключение отопления. Вчера 28 домов было без тепла, сегодня 19 неподключенных домов. Сегодня мы опять собираемся, корректируем и надеемся к утру еще снизить эту цифру", – заявил аким.

Также он обратился непосредственно к экибастузцам.

"Хочу успокоить жителей, по возможности, конечно: "Никто никого не бросает". Мы работаем, люди работают самоотверженно. Прошу вас отнестись с пониманием к тем людям, которые работают сейчас. Следующий этап – отогрев водопровода. К данному часу 46 домов по воде заморожены. Запустим тепло, займемся сетями по воде".Олег Крук


раздача

Фото: telegram-канал правительства РК

Оперативным штабом по ликвидации последствий аварии на теплосетях в Экибастузе организована работа по замене радиаторов отопления. 


радиатор

Фото: telegram-канал правительства РК

Для восстановления внутренней системы теплоснабжения в квартирах жители могут обратиться в колл-центр по номеру: 74-00-41. Заявку также можно оставить через WhatsApp-номера: 8 707 627 93 32 и 8 775 710 02 91. 

На данный час обеспечена поставка 5200 батарей различных видов. 


обогрев

Фото: telegram-канал правительства РК

В настоящее время для ликвидации последствий ЧС в городе привлечено 36 бригад (290 человек) и 52 единицы техники. 


Экибастуз

Фото: telegram-канал правительства РК

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. 

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

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