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"Барыс" ушел от поражения за 4 минуты до финального свистка в матче КХЛ

Хоккей Барыс - СЮ Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал волевую победу на своей арене в матче чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" из Уфы. Астанчане сумели уйти от поражения за 4 минуты до завершения основного времени, уступая гостям в счете 0:1, сообщает Zakon.kz.

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Российский клуб "Салават Юлаев", обладатель Кубка Гагарина, считается одной из титулованных и крепких дружин в Восточной конференции, и перед поединком в Астане размещался на 5 месте турнирной таблицы, а "Барыс" – на 9 позиции.

Гости отличились первыми, счет в этом противостоянии открыл Александр Кадейкин. Этот минимальный результат 1:0 продержался почти всю игру и благополучно шел к ее завершению. Однако хозяева льда не согласились с таким сценарием и за 4 минуты до финальной сирены перевернули ход поединка в свою пользу.



Сначала Аркадий Шестаков сравнял результат в этом поединке, а затем Егор Петухов принес очень важную и необходимую победу казахстанскому коллективу – 2:1.



После успеха над "Салаватом" астанчане вернулись в зону плей-офф Восточной конференции, в их активе 35 очков после 39 игр.

Следующую игру "Барыс" проводит на своей площадке 6 декабря, соперник – "Ак Барс" из Казани.

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Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
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