Когда в Экибастузе восстановят подачу тепла в школах и детсадах

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук во время онлайн-конференции рассказал, когда в школах и детсадах Экибастуза вновь станет тепло, сообщает Zakon.kz.

По его словам, социальные объекты вновь начнут подключать уже с 5 декабря.

"На данный момент мы производим подачу теплоносителей на жилые дома. Следующий шаг – восстановление подачи воды. С завтрашнего дня (5 декабря. – Авт.) мы приступаем к восстановлению подачи тепла на соцобъекты. У нас есть на ЦТП 52 три объекта, помимо этого еще есть параметры. Как восстановим, сразу будет рассматриваться вопрос о восстановлении режима подачи тепла в школы и детсады". Олег Крук

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.







Новость по теме Эксперты оценили работу по возвращению тепла в Экибастузе

4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью не закончит работу. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.

Позже исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что тепло было подано во все подвалы домов города Экибастуза.

