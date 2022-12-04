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Эксперты оценили работу по возвращению тепла в Экибастузе

Экибастуз Фото: Zakon.kz
Энергетики считают, что выбранный в Экибастузе порядок, по которому восстанавливают городскую систему теплоснабжения, верный, сообщает Zakon.kz.

Специалисты, пишет Pavlodarnews.kz, видят положительную динамику.

"Алгоритм правильный. Сначала восстанавливается теплоснабжение, затем ведутся работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения, канализации. Как горожанин и инженер-теплотехник со стажем отмечу, что предприятия города, области и других городов ведут полномасштабную работу по отогреву и наладке систем. Вижу положительную динамику". Экибастузский энергетик Евгений Сайбаталов

По его словам, работу осложняет мороз, но специалистов на местах достаточно. Всего в городе задействовали около 500 сотрудников крупных предприятий.

"Запустить тепловую сеть в морозы – просто героизм. Подача горячей воды в замерзший металл – непростое занятие. Но вижу, что опыт специалистов дает положительный результат. Динамика по темпам отогретых домов не может не радовать", – высказался Юрий Кусиди, который много лет трудится в коммунальной сфере.

Ранее в акимате Экибастуза сообщали, что восстановительные работы продолжаются как на подводящих сетях, так и на внутридомовых. В пострадавших квартирах меняют радиаторы. За ночь с 3 на 4 декабря установили более 600 регистров. Горожан заверили, что радиаторов хватает.


Экибастуз

Фото: пресс-служба Правительства РК

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. 

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью работу не закончит. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.

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Редакция Zakon.kz
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