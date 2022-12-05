В Экибастузе восстанавливают системы водоснабжения и канализации
Как рассказал руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов.
Теперь, по его словам, ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров.
Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации.
В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.