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В Экибастузе восстанавливают системы водоснабжения и канализации

В Экибастузе восстанавливают системы водоснабжения и канализации Фото: primeminister.kz
В Экибастузе произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных 71 многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов.

Теперь, по его словам, ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров.

Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации. 

В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

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